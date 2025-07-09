Сапер Крав: ВСУ в курском приграничье заминировали книгу Дюма

В книге было до 1 кг тротила, рассказал замкомандира саперной роты

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины заминировали книгу Александра Дюма в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщил замкомандира саперной роты с позывным Крав.

"Основная сложность для нас заключается в минировании бытовых предметов - того, что в принципе маскировать ничего не надо. Например, стоит на полке в закрытом виде обычная книжка на полке. Она будет интересна и гражданскому населению, и солдатам не чуждо почитать. Вот была заминирована книга Александра Дюма", - рассказал собеседник агентства.

Боец отметил, что украинские солдаты для размещения пластичного взрывчатого вещества вырезали в книге страницы. "Тут до 1 кг тротила, то есть если книгу открыть в комнате - пострадают все, кто там был", - добавил он.