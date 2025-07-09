Российские саперы обнаружили заминированное противником кладбище в ДНР

Сапер инженерно-саперного полка Владислав Синицин также рассказал о заминированных аптечках

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военные саперы группировки "Центр" наткнулись на кладбище, которое было усыпано украинскими боеприпасами, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сапер инженерно-саперного полка Иван Безвительных в видео, предоставленном Минобороны России.

"Совсем недавно работали на таком участке, конечно, можно сказать, святом. На кладбище нам пришлось прийти, и оно было все полностью усыпано различными боеприпасами в виде лепестков (ПФМ-1 - прим. ТАСС), там колокольчики (суббоеприпас М77 - прим. ТАСС) где-то и так далее", - сказал военнослужащий.

Кроме того, он отметил, что ему также приходилось проводить разминирование взрывчатого устройства, заложенного во внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств.

"Находили один раз аптечку, и вот аптечка тоже была заминированная. Не стали рисковать, уничтожили ее накладным зарядом", - добавил другой сапер инженерно-саперного полка Владислав Синицин.

Как подчеркнули в военном ведомстве, военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Центр" продолжают вести работы по очистке освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики от взрывоопасных предметов.

Также там отметили, что саперами ежедневно уничтожаются десятки взрывоопасных предметов, что значительно снижает риски для гражданского населения и военнослужащих.