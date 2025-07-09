"Град" "Днепра" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Как уточнили в Минобороны, успешный удар по центру управления дронами ВСУ "нанес противнику значительные потери как в личном составе, так и в военной технике"

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет РСЗО гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по точке взлета и управления БПЛА противника, причинив значительный урон вражеской инфраструктуре беспилотной авиации ВСУ", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, успешный удар по центру управления дронами ВСУ "нанес противнику значительные потери как в личном составе, так и в военной технике, лишив его возможности эффективно использовать БПЛА для разведки и корректировки огня". Поражение объекта противника стало результатом эффективного применения средств разведки и слаженного оперативного взаимодействия между подразделениями группировки "Днепр".

"Наша воздушная разведка обнаружила точку взлета БПЛА, поступила цель, мы выехали, выпустили 10 снарядов, доложили, что поразили цель", - рассказал о боевой работе РСЗО журналистам командир взвода с позывным Алатырь.