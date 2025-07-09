ВСУ потеряли за сутки 17 пунктов управления БПЛА от действий "Востока"

В течение суток противник также лишился более 210 военнослужащих

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ составили более 210 военных и 17 пунктов управления беспилотной авиацией за сутки в результате действий группировки войск "Восток". Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины Hammer, 15 автомобилей, 2 пункта боепитания и 17 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены 2 гаубицы Д-30", - сказал Гордеев.