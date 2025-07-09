Бойцы группировки "Запад" уничтожили за сутки 65 пунктов управления дронами ВСУ

За сутки потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бойцы Западной группировки войск за сутки уничтожили 65 пунктов управления беспилотной авиацией и пять складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по пункту временной дислокации штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, уничтожено 65 пунктов управления беспилотной авиацией, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов противника", - сказал Шаров.

По его данным, за сутки потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 28 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 14 минометов. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 35 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.