Операторы БПЛА уничтожили в ДНР возле поселка Камышеваха танк ВСУ

Танк был обнаружен средствами воздушной разведки, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили украинский танк, замаскированный в лесополосе возле поселка Камышеваха ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Камышеваха ДНР средствами воздушной разведки был обнаружен замаскированный в лесополосе танк ВСУ. Точным ударом в башню боевым БПЛА машина противника получила критическое повреждение, что привело к подрыву боевой части и детонации боекомплекта", - информировали в ведомстве.