Гаубица "Мста-Б" уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правобережье Днепра

Цель обнаружили разведчики Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики Ульяновского гвардейского соединения ВДВ с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункт управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala обнаружили его и ретрансляторы противника", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что после получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его.