Сверхзвуковой Су-34 уничтожил авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ

Удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.