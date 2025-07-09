Расчеты FPV-дронов уничтожили позицию гранатомета и укрытие с живой силой ВСУ

Противник пытался укрыться в подвале одного из заброшенных домов, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили позицию автоматического гранатомета (АГС-17) и укрытие с личным составом ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции уничтожили позицию автоматического гранатомета и укрытие с живой силой противника", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что военные ВСУ пытались укрыться в подвале одного из заброшенных домов, но их убежище было вскрыто разведкой группировки. Укрытие было поражено FPV-дроном на оптико-волоконном канале управления. АГС-17 ВСУ также был уничтожен ударным дроном в одной из лесополос, где противник оборудовал свои оборонительные рубежи.