Расчеты FPV-дронов уничтожили огневые точки ВСУ возле поселка Карл Маркс в ДНР

В Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотников добираются до точек запуска дронов на кроссовых мотоциклах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили блиндаж и огневые точки ВСУ в районе поселка Карл Маркс в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли точные удары по позициям противника в районе населенного пункта Карл Маркс, уничтожив блиндаж, огневые точки и миномет", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что расчеты беспилотников добираются до точек запуска дронов на кроссовых мотоциклах. Для управления дронами специалисты применяют легкие переносные антенны, которые легко устанавливаются и работают от небольших аккумуляторов.

"Наземная станция управления позволяет работать с безопасной дистанции. Мы ее устанавливаем, маскируем и запускаем дроны прямо из лесополосы. Ставим небольшой аккумулятор - громкий генератор нам не нужен", - рассказал оператор БПЛА с позывным Корд на видео, предоставленном Минобороны РФ.