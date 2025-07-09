Российские саперы обнаружили в сгоревшей технике ВСУ оставленное вооружение

В Минобороны подчеркнули, что военные инженеры "Севера" продолжают проводить разминирование и устранять последствия обстрелов киевским режимом населенных пунктов в приграничном районе Курской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 91-го инженерно-саперного полка группировки войск "Север" нашли в сгоревших в курском приграничье машинах противника брошенный арсенал. Об этом ТАСС рассказал командир расчета с позывным Саныч в видео, предоставленном Минобороны России.

"На данном этапе [работ по разминированию Курской области] мы осматриваем сгоревшую технику на взрывоопасные предметы. Мы находим в них автомат Калашникова сгоревший и гранаты. Они [гранаты] уже не представляют опасности, они уже вытекшие. Все принадлежало противнику. Все находилось вот в этой технике [ВСУ]", - сказал он.

В военном ведомстве подчеркнули, что военные инженеры "Севера" ежедневно продолжают проводить разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевским режимом населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

Там отметили, что специалисты постоянно осуществляют мониторинг стратегических объектов и жилых территорий с целью выявления взрывоопасных предметов, оставленных противником.

"Саперы проверяют территории метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов", - добавили в министерстве.