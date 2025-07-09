На передовую начали доставлять грузы массой более 1 тонны

Доставка осуществляется железнодорожной платформой с дистанционным управлением, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие-железнодорожники Южного военного округа обеспечили снабжение передовых подразделений 51-й гвардейской общевойсковой армии с помощью железнодорожной платформы с дистанционным управлением и грузоподъемностью более 1 тонны. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащие 37-й отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями материально-технического обеспечения 51-й гвардейской общевойсковой армии организовали снабжение передовых подразделений [этой армии] на Красноармейском направлении, используя дистанционно управляемую железнодорожную платформу. Бойцы железнодорожной бригады проверяют целостность железнодорожных путей в районах активных действий войск и восстанавливают часть железнодорожного полотна, что позволяет доставлять материальные средства в специальные накопительные пункты в непосредственной близости от передовых позиций российских войск, используя дистанционно управляемую железнодорожную платформу, которая доставляет более одной тонны груза, а оператор находится на безопасном удалении", - сказали там.

В ведомстве добавили, что конструкция платформы очень проста и не требует дополнительных подвесок и систем наблюдения. Кроме скорости передвижения, грузоподъемности и всепогодности, тяжелая платформа имеет запас хода около 50 км. Там подчеркнули, что благодаря применению нововведения удается бесперебойно и оперативно снабжать передовые подразделения без угрозы жизни военнослужащих.

Для организации ремонта необходимого участка проводится инженерная разведка местности, затем под прикрытием противовоздушных расчетов бойцы железнодорожной бригады восстанавливают часть пути. Военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Фикс рассказал, что для обеспечения безопасности сначала производится визуальный осмотр железнодорожного полотна. "Осматриваем каждый участок дороги, каждый сантиметр. По большей части здесь находим либо неразорвавшиеся снаряды, либо суббоеприпасы типа М42 "Колокольчик". Бывают участки, засыпанные минами ПФМ-1 "Лепесток", - сказал он.