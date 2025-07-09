Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт и пулемет ВСУ из гаубицы "Мста-Б"

В Минобороны отметили, что тактика взаимодействия расчетов беспилотной авиации с артиллерийскими орудиями позволяет эффективно уничтожать бронетехнику и скопление живой силы противника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт пехоты ВСУ с пулеметной точкой на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ с пулеметной точкой. Координаты цели незамедлительно передали ближайшему артиллерийскому расчету. Военнослужащие выдвинулись к орудию, произвели наведение и заряжание орудия и приступили к огневому поражению противника. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил выявленную вражескую цель.

В ведомстве отметили, что тактика взаимодействия расчетов беспилотной авиации с артиллерийскими орудиями позволяет максимально эффективно уничтожать бронетехнику, скопление живой силы ВСУ, опорные точки, блиндажи, срывать ротации противника и подвоз боеприпасов на линии боевого соприкосновения.