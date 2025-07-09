Марочко: ВС РФ продвинулись сразу на нескольких улицах в Волчанске

Эксперт добавил, что "идет зачистка парковой зоны западнее улицы Соборной"

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Российские подразделения в ходе активных боев продвинулись сразу на нескольких улицах в юго-западной части Волчанска Харьковской области, выбили из них Вооруженные силы Украины и зачищают территории. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе боев ВС РФ продвинулись на юго-западе Волчанска.

"Нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций по улице Гагарина в Волчанске и взять под огневой контроль пожарную часть, в которой заседали украинские боевики. Есть небольшое продвижение по улице Железнодорожная, в результате чего усилено огневое воздействие на украинские позиции в районе автовокзала. На данный момент идет зачистка парковой зоны западнее улицы Соборной", - сказал он.