ТАСС: ВСУ перебросили группу польских наемников к Садкам в Сумской области

Часть из них "разорвала контракт" с ВС Украины и оставила позиции, рассказали в силовых структурах РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило группу наемников из Польши к Садкам в Сумской области, часть из них оставила позиции. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Враг продолжает наращивать количество иностранных наемников, пытаясь отбить утраченные позиции. Бойцы "Севера" отражают контратаки украинских боевиков и не прекращают наступательные действия. Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции", - сказал собеседник агентства.