Штурмовики группировки "Запад" отработали навыки оказания первой помощи

Инструктор по военной медицинской подготовке с позывным Лиман отметил, что главное при ранении - это выдержка и оперативность

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Штурмовики 144 мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск провели учения, в том числе по отработке навыков тактической медицины, в тыловом районе ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" перед выполнением боевых задач на передовых позициях в ходе занятий по боевой подготовке освоили навыки тактической медицины на одном из полигонов в ЛНР в тыловом районе", - следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении - остановить кровотечение, наложить бинт, жгут. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя, под обстрелом, стрелковым, артиллерийским или смешанным. Бойцов обучают действиям в случае получения контузии.

Инструктор по военной медицинской подготовке с позывным Лиман сказал, что главное при ранении - выдержка и оперативность. "Первое самое - не паниковать. Затянуть, максимально быстро наложить себе либо товарищу жгут, если в этом есть необходимость. Остановить кровотечение способами, доступными ему на данный момент, и максимально быстро либо самому выйти на точку эвакуации, либо вывести своего товарища, если есть такая возможность", - пояснил он.