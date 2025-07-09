Марочко: бойцы РФ вытесняют ВСУ с северо-западных окраин Купянска

Военный эксперт добавил, что российские военнослужащие уничтожили укрепрайоны противника вдоль реки Оскол

ЛУГАНСК, 9 июля /ТАСС/. Российские военнослужащие, проводя активные накаты, вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины с их позиций на северо-западных окраинах Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ вытесняют противника с окраин Купянска. В ходе активных накатов на украинские позиции, расположенные на северо-западных окраинах Купянска, ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей. Большая часть Московки, которая, по сути, является окраиной Купянска, перешла в так называемую серую зону. Межпозиционное пространство в данном районе составляет до 1,5 км", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в ходе продвижения российские бойцы уничтожили укрепрайоны вдоль реки Оскол и опорные пункты, расположенные в домах по улице Мичурина в самом Купянске. По его словам, южнее Голубовки украинские боевики оставили часть позиций и оттянули силы и средства на восточную часть реки.