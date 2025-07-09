Над регионами России за ночь сбили 86 украинских беспилотников

Из них 23 дрона сбили над Курской областью

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 над территорией Курской области, 16 над территорией Брянской области, 15 над территорией Тульской области, 12 над территорией Белгородской области, 12 над территорией Орловской области; 4 над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву; 2 над территорией Смоленской области, 1 над территорией Воронежской области и 1 над территорией Рязанской области", - сообщили там.