9 июля, 07:12
Военная операция на Украине

ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

В распоряжении ТАСС также есть видео, на котором видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, сообщили ТАСС в группировке войск "Центр".

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"В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев", - сообщили в группировке.

В распоряжении ТАСС также есть видео, снятое бойцами группировки в населенном пункте. На кадрах видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки - скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом. 

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