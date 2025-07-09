ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

В распоряжении ТАСС также есть видео, на котором видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, сообщили ТАСС в группировке войск "Центр".

"В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев", - сообщили в группировке.

В распоряжении ТАСС также есть видео, снятое бойцами группировки в населенном пункте. На кадрах видны тела украинских военнослужащих, вокруг которых установлены так называемые растяжки - скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом.