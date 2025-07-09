На "Госуслугах" сформировали свыше 110 тыс. справок об участии в СВО

Документы созданы на основе базы данных Минобороны России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 110 тыс. справок об участии военнослужащих в специальной военной операции на основе базы данных Минобороны России было сформировано на "Госуслугах". Об этом сообщили в военном ведомстве.

"На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тыс. справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве обороны добавили, что в рамках приемной комиссии 2025 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования уже порядка 8 тыс. абитуриентов подтвердили свою льготу в качестве участника СВО или члена его семьи.