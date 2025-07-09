9 июля, 10:01,
обновлено 9 июля, 10:19

На "Госуслугах" сформировали свыше 110 тыс. справок об участии в СВО

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Документы созданы на основе базы данных Минобороны России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 110 тыс. справок об участии военнослужащих в специальной военной операции на основе базы данных Минобороны России было сформировано на "Госуслугах". Об этом сообщили в военном ведомстве.

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"На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тыс. справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве обороны добавили, что в рамках приемной комиссии 2025 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования уже порядка 8 тыс. абитуриентов подтвердили свою льготу в качестве участника СВО или члена его семьи. 

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