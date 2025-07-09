ВС РФ уничтожили более 10 единиц боевой техники ВСУ, освобождая Толстой в ДНР

В Минобороны сообщили, что военным удалось закрепиться на окраине населенного пункта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Толстой в ДНР и закрепились на его окраине.

Операторы БПЛА уничтожили свыше 10 единиц боевой техники, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.

"В результате огневого воздействия реактивной артиллерии мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта Толстой. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА мотострелковой бригады, они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника. На счету наших беспилотчиков уничтожено более 10 единиц боевой техники, станция радиоэлектронной борьбы, а также личный состав украинских боевиков", - сообщили там.