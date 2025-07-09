Порядка 15 тыс. солдат ВСУ попали в огневой мешок в Константиновке и окрестностях

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что на этом направлении на стороне противника работают наиболее боеспособные силы, включая элитные подразделения БПЛА

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Группировка ВСУ численностью порядка 15 тыс. человек оказалась в огневом мешке в Константиновке и окрестностях, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Порядка 15 тыс. человек личного состава противника сейчас в огневом мешке в Константиновке, а также южнее, западе, восточнее и северо-восточнее города. Сейчас там образовался карман от Яблоновки до Часова Яра, в котором идет утилизация личного состава ВСУ", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что на этом направлении на стороне противника работают наиболее боеспособные силы, включая элитные подразделения БПЛА.