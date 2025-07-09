FPV-дроны центра "Рубикон" поразили пункты дислокации и бронетехнику ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили бронетехнику и пункты временной дислокации личного состава ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, элементов систем связи, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - сказали в ведомстве.