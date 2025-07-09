Штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами личный состав и бронетехнику ВСУ

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 уничтожили авиаракетами личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

"Во время вылетов мы действуем быстро. Постоянно работаем с разных рубежей, будь то лес или поле. Для ПВО мы будто невидимы, РЛС на таких высотах нас попросту не видит. Нанесли удар, отход с отстрелом тепловых ловушек и уже летим обратно на аэродром. Далее после приземления техсостав оперативно подготавливает самолеты для дальнейшей работы. Мы всегда в любую погоду готовы прикрыть наших товарищей на передовой", - рассказал летчик Су-25 с позывным Гром на видео, распространенном министерством.