Белоусов провел переговоры с министром обороны Казахстана в Москве

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Даурен Косанов в ходе переговоров в Москве обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России.

"Рад приветствовать вас в Москве. Вы много раз были в нашей стране, но первый раз в качестве министра обороны Республики Казахстан. Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности, и оборонно-промышленного комплекса", - сказал Андрей Белоусов.

В российском военном ведомстве отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере.

Косанов заявил, что это его первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны Казахстана. "Для меня это очень важно, это мой первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств", - сказал он.

Министр обороны Казахстана также отметил, что республика придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией. "Нас традиционно связывают добрососедские отношения, стратегическое партнерство", - добавил Косанов.