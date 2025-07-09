Экипажи Су-24М Северного флота отработали бомбометание по наземным целям

В составе пар самолетов летчики выполнили также полетные задания на слетанность экипажей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Северного флота отработали бомбометание по наземным целям на полигоне на Кольском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове. Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля", - сказали в пресс-службе.

В составе пар самолетов летчики выполнили также полетные задания на слетанность экипажей.