FPV-дрон уничтожил автомобиль ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ отметили, что объективный контроль прицельного удара и уничтожения техники противника осуществлялся в режиме реального времени

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил автомобиль ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение автомобиля ВСУ в районе одного из населенных пунктов. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что объективный контроль прицельного удара и уничтожения автомобиля вместе с боевиками ВСУ осуществлялся в режиме реального времени.