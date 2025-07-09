В Ясиноватой в ДНР при украинском обстреле из HIMARS повреждены жилые дома и ЛЭП

Повреждены четыре частных дома по улице Коммунальной, еще два - по улице Крупской

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, повреждено шесть жилых домов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки Ясиноватой из РСЗО HIMARS с применением высокоточных ракет М31 (осколочные). Задокументированы повреждения остекления, кровли, фасадов, хозпостроек, газопроводов, ЛЭП, трех автомобилей по шести адресам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены четыре частных дома по улице Коммунальной, еще два - по улице Крупской.

Удар зафиксирован в 01:30 мск. Всего противник выпустил четыре ракеты.