МО РФ: танкисты-призывники перенимают навыки вождения у участников СВО

Инструкторы и механики-водители делятся с танкистами боевым опытом управления машиной в экстремальных ситуациях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Контрактники - участники СВО обучают военнослужащих по призыву 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа (ЛВО) вождению танков на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи танков Т-72Б3 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа совершенствуют навыки вождения на трассе с естественными препятствиями в Калининградской области. Военнослужащие по призыву перенимают опыт специальной военной операции от военнослужащих по контракту. В ходе обучения они вместе преодолевают трассу, в ходе чего старшие машин подсказывают и указывают на недочеты", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что перед началом занятий для военнослужащих провели инструктажи по технике безопасности и озвучили план занятия. После этого солдаты повторили основные правила вождения танка и работы основных агрегатов машины. Далее медицинский инструктор провел занятия по оказанию первой помощи. Военнослужащие освоили навыки наложения кровоостанавливающего жгута на разные анатомические зоны и эвакуации раненого с поля боя.

Инструкторы и механики-водители делятся с танкистами боевым опытом управления машиной в экстремальных ситуациях. Особенное внимание уделяется эвакуации экипажа из-под огня противника и угрозы атаки дронов. Танкисты проходят маршрут со средней скоростью около 40 км/ч. В ходе практических занятий экипажи преодолевают противотанковый ров, ограниченные проходы, крутые спуски, возвышенности и другие естественные препятствия.

Командир танкового подразделения с позывным Папай подчеркнул важность обучения призывников участниками боевых действий. "Сегодня на полигоне проводилось занятие с военнослужащими нашего корпуса, нашего полка, конкретно танковых специалистов по вождению боевых машин совместно с участниками боевых действий специальной военной операции. Особенность - это в первую очередь передача новому поколению опыта от лиц, которые его уже познали в ходе специальной военной операции", - сказал он.