Гагин: огневой мешок в Константиновке позволит ослабить ВСУ в ДНР

По словам военного и политического эксперта из ДНР, нужно не просто "выдавить" эту группировку на еще не освобожденные территории, а закрепить успех

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заключение в огневой мешок крупной группировки солдат ВСУ позволит ослабить влияние украинской армии на еще неосвобожденных территориях ДНР и лишить ее значительной части сил в регионе, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС, что группировка ВСУ численностью порядка 15 тыс. человек рискует оказаться в огневом мешке в Константиновке и окрестностях. По его словам, на этом направлении на стороне противника работают наиболее боеспособные силы ВСУ.

"Да, Константиновка может стать местом ликвидации заметного числа бойцов ВСУ и техники. По моему мнению, нужно захлопнуть огневой мешок и не дать уйти противнику. Это возможность локально ликвидировать крупную группировку, стратегически это очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение ДНР, выйти на рубежи конституционных границ региона", - сказал Гагин.

По его словам, нужно не просто "выдавить" эту группировку на еще не освобожденные территории, а закрепить успех. Тогда солдатам ВСУ на данном участке фронта останется либо массово сдаться, как это было при осаде "Азовстали" в Мариуполе, либо погибнуть, как группировке в Авдеевском коксохимическом заводе.