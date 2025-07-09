ТАСС: переброшенные на сумское направление наемники из Польши расторгли контракт с ВСУ

В силовых структурах пояснили, что отношения к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Часть польских наемников ВСУ, переброшенных в Сумскую область, расторгла контракт и оставила позиции. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки [Сумской области] перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ - с 132-м отдельным разведывательным батальоном - и оставила позиции", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах пояснили, что отношения к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. Так, наемник может заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь.

"Дальше - стартовая выплата, получение довольствия во время обучения на полигонах, нахождения в тыловых районах и в момент переброски к линии боевого соприкосновения - увольнение из рядов ВСУ", - перечислил собеседник агентства. Он обратил внимание, что это "идеальная схема заработка для польских наркоманов и безработных, которые со сравнительно минимальными рисками зарабатывают иногда более миллиона гривен и возвращаются к себе".