Картаполов назвал минирование убитых солдат полной деградацией ВСУ

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что до такого "не доходил еще никто"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Никто еще не доходил "до такого скотства", как минирование погибших солдат, даже бандеровцы, и это говорит о полном моральном разложении командования и личного состава ВСУ. Российская сторона должна четко понимать, что имеет дело с теми, кто готов на любые подлости и любые провокации, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Знаете, что еще меня поразило, мне ребята дали сегодня такую информацию: всушники не просто бросают своих убитых, они минируют тела своих убитых - зная, что наши ребята не оставят их гнить и соберут, чтобы потом им отдать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Вот до такого скотства не доходил еще никто, даже бандеровцы не доходили до этого, - обратил внимание Картаполов. - Этот факт свидетельствует о полнейшем уже моральном разложении, деградации командования, да и личного состава".

Глава оборонного комитета в очередной раз подчеркнул, с кем Россия имеет дело: "Не с людьми, а просто с озверевшим этим быдлом, которое ничем не руководствуется - ни законами войны, ни тем более какой-то нравственности". И российская сторона, убежден Картаполов, должна полностью отдавать себе отчет, что противник будет готов "на любые пакости, на любые подлости и любые провокации".

Ранее в группировке войск "Центр" ТАСС сообщили, что украинские войска оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел своих сослуживцев.