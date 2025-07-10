ВС РФ в ближнем бою в тылу ВСУ уничтожили группу операторов БПЛА

Штурмовики группировки войск "Центр" вошли в тыл противника в районе села Новоукраинка в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Центр" вошли в тыл ВСУ в районе села Новоукраинка в ДНР и в ближнем бою уничтожили пункт управления БПЛА.

Как рассказал ТАСС командир мотострелковой роты 114-й бригады группировки войск "Центр" Игорь Пазуха, уничтожены восемь операторов БПЛА.

"Была у нас посадка севернее Новоукраинки в тылу противника. Была команда занять эту лесополку, закрепиться там и точку переброса организовать. Залетели пацаны в ее южную часть. Докладывают, что тут "птичка" взлетает. Говорим: "Ну пройдите, посмотрите аккуратно". Пацаны пошли. Слышим по рации доклады: "Контакт". Мы сразу цепляем сброс. Идем туда. Смотрим. А пацаны уже выносят "Бабу-ягу" украинскую. Тут восемь [операторов] было", - сказал командир.

На разбитом опорном пункте БПЛА противника остался целый ряд оборудования.