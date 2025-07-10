Боец Механ: БПЛА ВСУ убили пленных иностранных наемников

Разведчик подчеркнул, что при сдаче в плен наемники разговаривали на польском и французском языках

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" взяли в плен двоих иностранных наемников в боях за село Толстой в ДНР. Как рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ, они были убиты в ходе налетов дронов ВСУ после сдачи в плен.

"При штурме дома было найдено шесть человек, из них было трое не бойцов ВСУ, скажем так, наемники. Двое из них взяты в плен", - сказал разведчик.

Он пояснил, что сразу после зачистки опорного пункта ВСУ и сдачи в плен двоих иностранцев начался интенсивный налет украинских БПЛА, а также сбросы взрывчатки с гексакоптера, в результате чего оба пленных погибли.

Разведчик подчеркнул, что при сдаче в плен наемники разговаривали на польском и французском языках.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.