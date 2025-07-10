Боец Механ: ВСУ бегут с запада ДНР и окраины Днепропетровской области

Все огневое воздействие ВС РФ идет с дронов, сообщил военнослужащий

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Украинская группировка на западной окраине ДНР и в населенных пунктах на границе с Днепропетровской областью из-за огневого воздействия ВС РФ вынуждена бежать с позиций, рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Механ.

​​​"Противник просто не успевает окапываться, и по факту все огневое воздействие идет с дронов. Сам противник просто убегает с позиций, бросая населенный пункт за населенным пунктом", - сказал он.

По словам военного, аналогичная ситуация сложилась также в селе Толстой, откуда уцелевшая часть группировки противника была вынуждена уйти, пытаясь при этом оставлять немногочисленные диверсионные группы. Между тем, как уточнил боец, не все солдаты ВСУ, желающие сбежать из населенного пункта, получили такую возможность.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.