Командир Папай: бойцы ВДВ скрытно зашли в Бессаловку за две недели до ее штурма

В Минобороны отметили, что после потери села ВСУ пытались его отбить, но штурмовые группы десантников отразили все атаки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Подразделения ВДВ группировки войск "Север", освободившие 7 июля Бессаловку в Сумской области, две недели скрытно располагались на его южных окраинах до начала штурма. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Папай.

"Нам дали точку зайти туда, закрепиться, зачистить опорник и ждать накат от противника, удерживать Бессаловку. Мы зашли туда, уничтожили группу, которая там сидела и закрепились там. Сидели и ждали накат. <…> Противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали. Отсидели там две недели. Даже не заметили, даже не поняли, что мы там сидим. Приехала замена и так же вышли по-серому, без происшествий вся группа в полном составе", - сказал штурмовик Папай на видео, распространенном Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что после потери Бессаловки ВСУ при поддержке ударных беспилотников и огня артиллерии попытались отбить утраченные позиции, направив к селу свои резервы. Однако штурмовые группы ВДВ отразили все попытки врага. Артиллерия полка подавила огневые позиции и пункты управления дронами ВСУ, затем приступила к уничтожению пехоты ВСУ. Расчеты беспилотников ВДВ корректировали огонь ствольной и реактивной артиллерии, удары дронов, а также нанесение авиаударов по противнику. В дальнейшем в населенный пункт зашли подразделения закрепления для его дальнейшего удержания.

"Противник был вынужден отходить, понес большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль населенный пункт не сумел", - заключили в военном ведомстве.