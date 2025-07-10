Воины "Центра" применяли антидроновые пончо при освобождении Новоукраинки и Дачного

Некоторые бойцы переплывали с берега на берег, создавая дополнительный "ударный кулак"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" использовали противодроновые накидки в ходе освобождения населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Дачное Днепропетровской области. Об этом рассказал стрелок штурмового подразделения Дмитрий Ремезов в видео, предоставленном Минобороны России.

"Заходили в Новоукраинку, Дачное брали, как бы, все получается у нас под командованием командиров <…>. Заходили в населенный пункт мы в ночное время, потому что заходили мы под пончами, потому что пончо рабочее. Заходили в пончах, чтобы птицы (беспилотники - прим. ТАСС) не видели, скрытно заходили. И начинали работать. Заходим мелкими группами, два-три человека заходят. Собираем накопление людей, начинаем работать, продвижение вперед на освобождение", - поделился военнослужащий.

В военном ведомстве уточнили, что военнослужащим по мере освобождения населенных пунктов пришлось следовать различным маршрутам, включая русло реки Волчьей. Там уточнили, что некоторые бойцы переплывали с берега на берег, создавая дополнительный "ударный кулак".

Кроме того, в министерстве отметили подвиг двух бойцов группировки, которые в рамках освободительной операции самостоятельно зачистили укрепрайон с бетонными дотами длиной более километра.

"Особые трудности представляла логистика - единственная трасса находилась под постоянным наблюдением противника. Бойцы проявляли изобретательность, используя мотоциклы, электротранспорт и даже самодельные плоты для переправы", - добавили в ведомстве.

29 июня Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР. 7 июля 2025 года ведомство передало информацию об освобождении Дачного Днепропетровской области.