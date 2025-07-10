10 июля, 06:28
Военная операция на Украине

ТАСС: на сумское направление перебросили заградотряд ВСУ "Волки да Винчи"

Бойцы группировки "Север" отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заградотряд ВСУ "Волки да Винчи" (бывший признанный террористическим и запрещенный в РФ "Правый сектор") переброшен на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

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"Враг продолжает переброску наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции. Бойцы "Севера" отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах. На данный участок фронта переброшен 1-й отдельный штурмовой полк (ранее "Волки Да Винчи", "Правый сектор"). Медийное подразделение ВСУ не участвует в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов", - сказал собеседник агентства.

  

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