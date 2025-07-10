Бойцы группировки "Север" продолжают наступление, выбивая врага с занимаемых позиций, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило южнее Мелового Харьковской области штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) и механизированных бригад. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Безуспешно пытаясь остановить продвижение бойцов "Севера" вглубь Харьковской области, противник перебрасывает на позиции южнее Мелового штурмовые группы из состава 425-го ОШП и механизированных бригад. "Север" продолжает наступление, выбивая врага с занимаемых позиций", - сказал собеседник.

Как сообщило Минобороны России 3 июля, на харьковском направлении в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области.