Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь сбили 14 украинских БПЛА

Все дроны были самолетного типа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ и акваторией Черного моря 14 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 - над акваторией Черного моря, 2 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Республики Крым, 1 - над территорией Пензенской области и 1 - над территорией Курской области", - сказали там.