Украинский военнопленный обратился к сослуживцам с призывом сдаваться

В Минобороны уточнили, что после одного из боев Станислав Костенко покинул позицию в гражданской куртке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Станислав Костенко призвал других украинских военнослужащих сдаваться в российский плен. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Кормят, поют. Пацаны, если слышите, сдавайтесь лучше. Здесь нормально. Сдавайтесь! Будьте живы и здоровы!" - сказал военнопленный.

Как уточнили в военном ведомстве, после одного из боев Костенко принял решение покинуть позицию. Там отметили, что он планировал пройти около 700 километров, надев гражданскую куртку.

"Однако Станислав Костенко ошибся направлением и пришел к позициям наших войск, где его и задержали в гражданской куртке, надетой поверх формы ВСУ", - говорится в сообщении.