Коц: бойцы СВО начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку

Военный корреспондент отметил, что поступок ребенка не оставил солдат на передовой равнодушными

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали наносить на боеприпасы надписи, посвященные мальчику Анатолию, который закрыл мать от удара противника. Соответствующие кадры опубликовал. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

"История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой", - сообщил Коц.

Военкор также опубликовал фотографию артиллерийского снаряда, на котором видна надпись "За мальчика Анатолия из Курска".