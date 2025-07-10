Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Министр обороны РФ поблагодарил бойцов за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалями "Золотая Звезда" отличившихся в ходе спецоперации военнослужащих. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.