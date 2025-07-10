Российские средства ПВО сбили за сутки 185 беспилотников ВСУ

Также уничтожено пять управляемых бомб противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 185 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотных летательных аппарата, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы специальной военной автомобильной техники.