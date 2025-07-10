Ахмедов является потомственным военным

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Потомственному военному из Дагестана, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову присвоили звание Героя России за проявленное мужество в зоне специальной военной операции, в том числе на Курском направлении, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Сухраб Ахмедов - 15-й Герой России из Дагестана с начала СВО. Сухраб, поздравляю с высоким званием Героя России. Уверен, ты будешь носить его с той же честью, с какой защищаешь родину. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и победы, которую мы все очень ждем. Гордимся", - написал Меликов.

По словам главы региона, Ахмедов на передовой с первого года спецоперации.

"Сухраб Султанович - боевой командир, который не прячется за чужими спинами и всегда рядом со своими подчиненными. Его мужество, решительность и опыт не раз помогали выполнять сложнейшие боевые задачи. Особенно ярко проявил себя на Курском направлении - одном из самых ответственных участков", - добавил Меликов.

Глава региона напомнил, что Ахмедов является потомственным военным. Его отец, Султан Исмаилович, полковник в отставке из Лакского района, мама - учительница. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище, затем Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве. "Где бы он ни служил - в Новосибирске, Буйнакске, Батуми или Алейске - везде оставался верным долгу и принципам", - добавил руководитель субъекта.