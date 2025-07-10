Семье погибшего участника СВО из Хасавюрта передали орден Мужества

Награда присвоена Руслану Магомедову указом президента РФ

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Семье погибшего участника СВО в дагестанском Хасавюрте передали орден Мужества, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Глава города Корголи Корголиев передал орден Мужества дочери военнослужащего, погибшего на СВО Руслана Магомедова. Награда присвоена Руслану Магомедову указом президента РФ, посмертно",- говорится в сообщении.

Отмечается, что забота о семьях участников СВО - одна из приоритетных задач муниципалитета.

"Мы помним тех, кто ценой своей жизни защищал мирное небо над нашими головами, и думаем о тех, кто сейчас находится на передовой. Наша задача - сделать так, чтобы близкие и родные наших героев ни в чем не нуждались. Со стороны муниципалитета, мы постараемся оказать содействие в решении любого вопроса",- цитирует пресс-служба главу города Корголи Корголиева.