Ефрейтор Ефимов 5 км нес раненого на себе и закрыл собой от дрона

Российский боец сбил вражеский БПЛА и продолжил транспортировку товарища к точке эвакуации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ефрейтор Арсений Ефимов 5 км нес на себе раненого бойца, а когда обнаружил приближающийся к ним FPV-дрон ВСУ - прикрыл его собой. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Ефимов эвакуировал раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов ДНР. "Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров", - указали в министерстве.

Там добавили, что в ходе эвакуации ефрейтор обнаружил приближающийся к ним вражеский FPV-дрон. "Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Ефимов укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Метким огнем Арсений уничтожил вражеский беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что благодаря решительным и самоотверженным действиям Ефимова, раненый был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную помощь.

О подвиге гвардии рядового

В министерстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Максима Мукина, который в составе группы снабжения доставлял боеприпасы для противотанкового расчета. Двигаясь по лесополосе под артиллерийскими обстрелами, Мукин обнаружил двух военных мотострелкового подразделения, которые были ранены в результате разрыва снаряда и не могли самостоятельно передвигаться.

"Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, гвардии рядовой Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с ними до прибытия эвакуационной группы. Во время перемещения раненых он сопровождал группу эвакуации, прикрывая ее от возможных атак украинских беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнули в ведомстве.

После этого Мукин продолжил выполнять поставленную задачу и в одиночку преодолел маршрут до позиций противотанкового расчета. В ведомстве указали, что благодаря решительным и профессиональным действиям рядового были спасены жизни российских военнослужащих. "Кроме того, противотанковый расчет получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции", - добавили в ведомстве.