Гладков: ВСУ не оставляют попыток прорыва в Белгородскую область

ВС РФ успешно отражают все атаки, отметил губернатор региона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"У нас напряжение [обстановки] есть в течение нескольких лет, и было достаточно много попыток [ВСУ прорваться в Белгородскую область]. Действительно Краснояружские события - то, что произошло совсем недавно, и наши войска успешно отразили эту атаку", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 12 июля в 15:00 мск.