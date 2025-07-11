В России создают интеллектуальную станцию РЭБ для борьбы с дронами

Официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов сообщил, что специалисты "находятся на финальном этапе" работы над устройством

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские специалисты работают над созданием интеллектуальной станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с дронами, использующими принцип псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Мы начали работать с технологией программно-определяемого радио. За основу взята технология перехвата на прием и перенаправлена на передачу. Сейчас мы ведем работу над расчетами антенного блока и усиления. Результатом работы должно стать интеллектуальное устройство РЭБ, работающее в диапазоне подавления от 50 МГц до 6 000 МГц и выше, находимся на финальном этапе. Таким образом, станция сможет эффективно противодействовать украинским дронам, использующим принцип ППРЧ", - заявил Потапов.

Специалист подчеркнул, что радиоэлектронная борьба "так и называется борьбой, потому что это бесконечный процесс, в котором борьба догоняет нападение". "Допустим, мы поставляем на фронт изделие, работающее на определенных частотах. Условно за неделю оно становится менее эффективным, поскольку противник начинает работать в других диапазонах, и надо покупать новое средство РЭБ", - отметил Потапов.