Гладков рассказал о совместной с Минобороны защите белгородцев от БПЛА

Губернатор региона отметил, что проводится множество мероприятий, снижающих риски

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области совместно с Минобороны работают над защитой жителей от украинских беспилотников. Проводится большое количество мероприятий, которые снижают риски, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Именно в комплексе мы и стараемся работать, в связке с коллегами из Минобороны. Не могу раскрыть всех секретов, но мы работаем и над тем, чтобы ловить БПЛА, сбивать их, работать прежде всего над защитой населения. Мы видим, когда беспилотник с вражеской стороны поднимается, летит в нашу сторону, определяем угол атаки, проводим работы по ликвидации БПЛА, параллельно доводим информацию о рисках через Telegram-каналы. Мы перекрываем полностью или частично сектора, улицы, тем самым спасаем людей. Не всегда это удается, здесь, конечно, на 100% результат предсказать невозможно, но проводится большое количество мероприятий, которые снижают эти риски", - сказал Гладков.

Вячеслав Гладков подчеркнул роль президента РФ Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.